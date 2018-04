Mal rockig und mal afrikanisch

Fünf Chöre hatte der Niedersächsische Chorverband aus der Chor-Region Ost in die Peiner St. Jakobi-Kirche eingeladen. Unter dem Motto „Cantate Domino“ („Singt dem Herrn“) traten ganz unterschiedliche Gruppen auf, die mit ihrer Vielfalt in temporaler und kompositorischer Hinsicht, so die Präsidentin...