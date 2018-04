Wer einen Beruf in Uniform anstrebt

Peine/Hildesheim Eine Infomesse rund um die Berufe Recht, Schutz und Sicherheit wird am Donnerstag, 19. April, 14.30 bis 17.30 Uhr, in der Arbeitsagentur Hildesheim, Am Marienfriedhof 3, angeboten. Wer solch einen Beruf in Uniform anstrebt, sollte sich rechtzeitig über die unterschiedlichen Einstellungs- und...