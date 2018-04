Heute Warnstreik – auch das P 3-Badehaus ist zu

Peine Wegen des ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und Komba an diesem Donnerstag bleibt in Peine auch das P3–Badehaus für Saunagäste geschlossen. Der Badebetrieb im Hallenbad wird von 6 bis 17 Uhr aufrechterhalten, so Stadtwerke-Sprecherin Petra Kawaletz.