Schon wieder Einbruch in ein Geschäft

Peine Die Einbrüche in Peiner Geschäfte in der Innenstadt nehmen derzeit kein Ende. Erst in der Nacht zu Dienstag registrierte die Peiner Polizei gleich vier Einbrüche – wie berichtet in ein Restaurant, eine Arztpraxis, ein Optikergeschäft und einen Blumenladen. Bei fast allen Einbrüchen hatte sich die Täter durch Einschlagen einer Scheibe Zugang verschafft. Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde in ein Geschäft in der Schillerstraße in ähnlicher Art und Weise wie bei den vorangegangenen Taten eingebrochen. Entwendet wurde ein Computer. Die Schadenshöhe gab die Polizei mit rund 2000 Euro an. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.