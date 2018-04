Peine Einbrecher sind am Freitag zwischen 15.20 und 23 Uhr im Sievekingweg in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Die Täter drangen über ein Fenster auf der Gebäuderückseite in das Haus ein und durchsuchten die Räume. Nach Angaben der Polizei vom Wochenende stahlen sie Bargeld in nicht benannter Höhe. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2500 Euro, heißt es.

