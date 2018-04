Autofahrer übersieht Moped

Peine Leicht verletzt worden ist ein 23-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall am Freitag gegen 6.10 Uhr an der Kreuzung Duttenstedter Straße/ Schwarzer Weg. Ein 30-jähriger Autofahrer wollte an der Kreuzung von der Duttenstedter Straße nach links auf den Schwarzen Weg abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeibericht vom Wochenende den entgegenkommenden Mopedfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Kradfahrer kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2600 Euro.

