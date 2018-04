Umsonst parken beim Autofrühling

Der historische Marktplatz in Peine wird wieder „zugeparkt“ sein. Peine Marketing lädt Samstag und Sonntag zum „Autofrühling“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag ein. Schon von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, kostet das Parken in der Peiner Innenstadt nichts. Für Parkhäuser und Tiefgaragen gilt diese Regelung nicht. Peine Marketing kündigt für dieses Wochenende an:...