Landkreis: Jugendliche und Kinder stärker einbinden

Mehr als 100 Teilnehmende aus Politik, Verwaltung, Schule, Kitas, Jugendpflege und weiteren Bildungsbereichen folgten der Einladung des Peiner Landrats Franz Einhaus und nahmen an der zweiten Bildungskonferenz der Bildungsregion zum Schwerpunkt Partizipation in den Berufsbildenden Schulen in Vöhrum...