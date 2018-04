Blutspende in der alten Grundschule

Stederdorf Der Rotkreuz-Ortsverein Stederdorf bittet zum Blutspenden. Der Termin findet am Freitag, 27. April, von 15 Uhr bis 19.30 Uhr in der alten Grundschule am Soetebeerweg. Ehrenamtliche bereiten einen Imbiss zu und betreuen die Kinder.