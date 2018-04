Einbrecher scheitern an Terrassentür

Peine Vergeblich haben Einbrecher im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus im Eulenring zu gelangen. Die Täter wollten eine Terrassentür aufbrechen, scheiterten jedoch dabei. Den Schaden gibt die Polizei in ihrem Bericht von Mittwoch mit 200 Euro an.