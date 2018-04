Unachtsamkeit – PKW fährt in Groß Ilsede gegen Bus

Peine Offenbar infolge von Unachtsamkeit kam es am Freitagnachmittag auf der Eichstraße in Groß Ilsede zu einem Verkehrsunfall, bei dem niemand verletzt worden ist. Laut Polizei hat sich der Fahrer eines Gelenkbusses der Verkehrsgesellschaft (VG) Peine auf dem Linksabbiegerfahrstreifen von der Eichstraße in Richtung Ilseder Hütte eingeordnet und wartete bei Rotlicht auf die Weiterfahrt. Der 57-jährige Fahrer eines PKWs aus Ilsede beabsichtigte, bei Grün des Geradeausfahrstreifens die Eichstraße in Richtung Groß Bülten zu befahren. „Kurzzeitig abgelenkt, fuhr er in das Heck des Gelenkbusses“, berichtet die Polizei am Samstag. Der PKW musste stark beschädigt abgeschleppt werden.

