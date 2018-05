Schlägerei am Friedrich-Ebert-Platz

Am Friedrich-Ebert-Platz in Peine gab es am Samstagabend wieder einmal eine Schlägerei. Foto: Archiv/Bode

Ungefähr 10 bis 15 Personen prügelten sich am Samstag gegen 20.50 Uhr in der Friedrichstraße am Friedrich-Ebert-Platz in Peine. Das teilte die Polizei Peine am Sonntag mit.

Die Teilnehmer der Auseinandersetzung sollen sich zuvor gestritten haben, so die Polizei weiter. Während der Schlägerei seien die Beteiligten auch mit Gegenständen aufeinander losgegangen.

Was das für Gegenstände waren und welche Gruppen an der Schlägerei beteiligt waren, dazu machte die Polizei bisher keine Angaben.

Vier Personen seien leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum Peine gebracht worden. Die Polizei sei mit mehreren Streifenwagen vor Ort gewesen, um erneute Auseinandersetzungen zu verhindern.