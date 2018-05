Peine In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde nach Polizeiangaben in Peine, In den Horstwiesen, ein dort abgestellter PKW Skoda Citigo von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Vorfall wurde offensichtlich nicht sofort entdeckt und erst einige Tage später der Polizei gemeldet. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung des Sachschadens in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern.arg

