Hammer-Attacke ist Familienstreit

Der Hammer-Angriff am vergangenen Samstag mitten in Peine ist ein Streit innerhalb einer Familie. Foto: Getty Images/amana images RF

Peine Die Polizei Peine gab am Montag auf Nachfrage weitere Informationen zum Angriff mit einem Hammer am vergangenen Samstag in Peine bekannt.

Der Angriff mit einem Hammer auf einen Autofahrer am Samstagmittag auf dem Schwarzen Weg in Peine ist ein Streit innerhalb einer Familie, erläuterte die Polizei Peine. Zum Ablauf stehe inzwischen fest: Ein Mann und eine Frau stellten den Fahrer des an der Ampel stehenden Mercedes zur Rede. Daraufhin kam es zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Das hatte für einige Zeugen so ausgesehen, als ob der Fahrer aus seinem Wagen gezerrt werden sollte. Als dieser versuchte, seine Fahrt fortzusetzen, schlugen der Mann und die Frau mit dem Hammer auf den Wagen ein, um ihn daran zu hindern.

Der Fahrer sei nicht mit dem Hammer angegriffen worden, betonte die Polizei, die den bisherigen Zeugen keinen Vorwurf macht. Die Situation habe durchaus so wahrgenommen werden können, als sei es den beiden Angreifern darum gegangen, den Fahrer aus dem Wagen zu bekommen. Dieser habe sich aber gewehrt und seinerseits den anderen Mann angegriffen.