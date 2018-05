„Mitmachen bei der Schulbefragung“

Die Zukunft der Grundschulen in Dungelbeck sowie in Woltorf/Schmedenstedt ist Thema in der Dungelbecker Ortsratssitzung gewesen: Nach dem ersten Informationsabend der Peiner Stadtverwaltung für die Eltern in Dungelbeck finden die weiteren Veranstaltungen am Mittwoch, 16. Mai, in Woltorf und am...