Einbruch in Rohbau: Täter stehlen Werkzeuge

Peine Unbekannte sind zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, in einen Rohbau in der Speestraße in Peine eingebrochen. Sie entwendeten diverse Bauwerkzeuge und flüchteten unerkannt, teilte die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf circa 2600 Euro. Hinweise: Tel: (0 51 71) 99 90.