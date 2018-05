So ein Moment hat Seltenheitswert – die ganze Familie ist zusammen und unternimmt einen Spaziergang.

Kleinglück der Woche

Familie ist das Wichtigste! Die Bestätigung dieses Spruches habe ich jetzt mal wieder gemerkt. Es ist einfach unfassbar viel wert, seine Familie um sich zu haben und Zeit mit dieser verbringen zu dürfen.

Besonders deutlich habe ich es nun zu spüren bekommen. Ich bin mit Bauchmuskelkater aufgewacht. Bauchmuskelkater, den ich einer großen Portion Lachen am Vortag zu verdanken habe. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das wirklich an einem lustigen Nachmittag lag oder an meiner schlechten Bauchmuskulatur. Ich gehe einfach mal kommentarlos von ersterem aus. Schließlich war der Nachmittag einer der schönsten und lustigsten seit langem. Dabei haben meine Mutter, mein Opa und ich eigentlich nur gemeinsam Kuchen gegessen und Karten gespielt. Doch aus irgendwelchen Gründen waren wir mehr mit Lachen und Scherzen beschäftigt, als mit allem anderen.

Als Ausgleich gab’s am nächsten Tag dann den Muskelkater. Aber ich sehe das Ganze mal positiv. So hatte ich von meinem Kleinglück der Woche noch ein bisschen länger was.