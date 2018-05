Peine Die Lessing-Loge in Peine lädt am Montag, 28. Mai, um 19 Uhr zu dem Vortrag über „Historismus in Peine – ’Entdeckung‘ eines verkannten Baustils“ ein. Laut Ankündigung referiert Ralf Holländer, Beauftragter für Bau- und Kunstdenkmalpflege der Stadt Peine, im Logenhaus an der Hindenburgstraße 16 in...