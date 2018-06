Peine Unbekannte Täter haben am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr einen in der Händelstraße in Peine abgestellten BMW 116i zerkratzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

