Vorstand der Salzgitter AG: Peine ist ein gesunder Standort

Nach sehr schweren Zeiten und dem Abbau von 450 Stellen sieht es für Peiner Träger inzwischen wieder besser aus. Die Chefetage der Salzgitter AG lobt „die mentale Stabilität“ der Mitarbeiter in Peine. Foto: Henrik Bode

Zum „Stahlgespräch“ der CDU am Donnerstagabend im Hotel Schönau in Stederdorf brachte Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, zwar keine Geschenke mit, aber jede Menge Lob und Realitätssinn.

Mit den von US-Präsident Donald Trump jüngst verhängten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium hielt sich Heinz Jörg Fuhrmann gar nicht lange auf. Sicher sei das Protektionismus, der zu Reaktionen führen werde. Noch gebe es aber keinen Handelskrieg. Auf den neuen Ton der US-Regierung müsse man sich einstellen.

„Unser Ziel in Peine lautet: Die Mitarbeiter sollen stolz sein können.“ Heinz Jörg Fuhrmann, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG

Die Strafzölle sorgten bei ihm nicht für Bluthochdruck oder hektische Notfallmaßnahmen bei der Salzgitter AG. Der Anteil am Umsatz durch Stahl-Exporte in die USA liege bei weniger als ein Prozent. Außerdem sei es durchaus möglich, dass die Stahlpreise in Nordamerika anziehen könnten.

Wichtiger war den Gästen beim Stahlgespräch auch, was Heinz Jörg Fuhrmann zum Standort Peine, speziell zu Peiner Träger zu sagen hatte. Der Vorstandsvorsitzende blickte noch einmal zurück auf das schwere Jahr 2013. „Sofort dicht machen!“ sei in dieser Phase eigentlich eine normale Option gewesen. Rund 100 Millionen Euro Verluste habe Peiner Träger damals jährlich angehäuft.

Die echte Rosskur, in Absprache mit dem Betriebsrat, sei schmerzhaft, aber erfolgreich gewesen. Die Mitarbeiterzahl sei von 1250 auf 800 reduziert, die Qualität der Produkte gesteigert und gezielt Nischen besetzt worden. Heinz Jörg Fuhrmann dankte den Mitarbeitern und stellte fest: „Peine ist da als gesunder Standort wieder rausgekommen.“

Der Vorstandsvorsitzende erinnerte auch an den Börsengang der Salzgitter AG vor 20 Jahren und die damals viel kritisierte Entscheidung Ende der 90er Jahre, es nach dem abgewehrten Verkaufsversuch der damaligen Preussag AG alleine weiter auf dem Markt zu versuchen und nicht „als unselbstständige Abteilung in einem Großkonzern“. Insofern sei der Umgang mit Krisen schon fast die Normalität.

Zum eigentlichen Peiner Produkt, dem Träger, sagte Heinz Jörg Fuhrmann offen, dass hier die Wachstumschancen „gleich null“ sind. Dennoch wurde die quasi ausgesprochene Standortgarantie unter anderem von Andreas Meier, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, sehr gerne aufgenommen. Meier brachte mit einem Augenzwinkern zudem den Vorschlag ein, dass die Salzgitter AG doch den Stahl für eine neue Hertha-Peters-Brücke für Peine liefern könne.