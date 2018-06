Peine feiert die kulturelle Vielfalt

Zahlreiche Gäste besuchten das 6. „Fest der Kulturen“ in der Peiner Innenstadt vor der City-Galerie. Es stand unter dem Motto „Bunt statt braun“ und soll ein Zeichen setzen, wenn die rechte Szene am ersten Samstag im Juni ihren „Tag der deutschen Zukunft“ feiert.

Hubertus Heil musste nicht lange überlegen: Das „Fest der Kulturen“ zeige, dass es in Peine bereits gesellschaftliche Bündnisse zwischen unterschiedlichsten Kulturen gebe, sagte er spontan auf die Frage, was denn dieses Ereignis für die Stadt bedeute. Und es zeige, dass es die Peiner nicht zulassen, von rechtspopulistischen Kräften aufeinandergehetzt zu werden. Hubertus Heil, neuer Arbeitsminister aus Peine im Kabinett Angela Merkel, war – trotz engen Terminkalenders – bei dem Fest vorbeigekommen und freute sich sichtlich über die ungezwungenen Gespräche mit den Besuchern. Die hatten ebenso viel gute Laune mitgebracht wie er: Denn auch in diesem Jahr lockte das sechste „Fest der Kulturen“ unter dem Motto „Bunt statt braun“ wieder zahlreiche Gäste in die Peiner Innenstadt vor die City-Galerie. Mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm auf der Bühne, zahlreichen Infoständen, kulinarischen Leckerbissen sowie viel Spaß und Spiel für die ganze Familie.

Mehr als 20 Vertreter von Vereinen, Parteien, Schulen, sozialen Institutionen, Kirchen, Gewerkschaften und anderen vom Peiner Bündnis für Toleranz hatten das Fest organisiert. Schirmherr ist Bürgermeister Klaus Saemann. „Wir möchten mit dem Programm, dass Toleranz und Weltoffenheit in Peine groß geschrieben wird“, sagte Doris Meyermann vom Bündnis, die die Veranstaltung von der Bühne aus moderierte. Gemeinsam erklärten die Mitglieder: „Wir stehen für eine Gesellschaft, in der Judenfeindlichkeit und Rassismus überwunden sind und sich Menschen in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung begegnen.“ Es gehe darum, ein Zeichen zu setzen, wenn die rechte Szene am ersten Samstag im Juni ihren „Tag der deutschen Zukunft“ feiert. In diesem Jahr fand er in Goslar statt. Das Fest sei ein Bündnis gegen Braun, unterstrich auch Peines Superintendent Volker Menke: „Und es ist wie ein Versprechen, das Leben in Vielfalt gemeinsam zu gestalten.“

Für musikalische Unterhaltung sorgten zum Beispiel die Boppin’ Blue Cats, eine integrative Band der Lebenshilfe Peine-Burgdorf, die den Rockabilly-Sound der Goldenen Fünfziger aufleben ließ. Einmal musikalisch halb rund um den Globus gereist ging es weiter mit afrikanischen Rhythmen mit der Trommelgruppe des CVJM Stederdorf. Dann folgte das Duo Malve mit Gästen, das deutsche und ukrainische Lieder auf der Bandura spielte. Für ein vielfältiges Begleitprogramm außerhalb der Bühne sorgten zum Beispiel Kinderschutzbund, Weltladen, Amnesty International, CVJM, Familien für Familien, Takva Moschee, Caritas, Kreissportbund, Fips, ASB Peine, der evangelische Kirchenkreis wie auch Parteien und Gewerkschaften. Der kurdische Frauenverein AMED versorgte die Besucher mit frisch zubereiteten orientalischen Köstlichkeiten.