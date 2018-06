Classic-Rock in der Garage

Peine Emily-Bites spielt am Samstag, 9. Juli, ab 21 Uhr in der Garage im Pulverturmwall 68 in Peine. Sie werden Rock der 70er und 80er Jahre bis heute spielen, heißt es in der Ankündigung. „Wir freuen uns nach fast 10 Jahren wieder einmal an diesem Ort zu rocken. Wir haben...