Sozialverband berät heute in Peine

Peine . Beratungsstunden bietet der Sozialverband VdK (Rechtsabteilung Braunschweig) am heutigen Mittwoch, 6. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr an beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Peine, Bodenstedtstraße 11 (nur für Mitglieder). Die Rechtsschutzabteilung gibt Auskunft und Rat in allen Renten- und...