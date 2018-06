Kampfansage gegen Krankheit

Kekse für einen guten Zweck: Auf dem Schulhof des Peiner Gymnasiums am Silberkamp hat das Team (Mitschüler/Lehrer) um die Wolfenbütteler Schülerin Merle Jorgas Süßes verkauft – der Erlös geht an das pädiatrische Zentrum für Cystische Fibrose (Mukoviszidose) in Hannover. ...