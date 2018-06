Surfen lernen am Honey Beach

Peine Der Surf-Club-Peine bietet am Sonntag, 10. Juni, ein Schnuppersurfen an. Los geht es um 11 Uhr in Handorf am Honey Beach. Jeder ist willkommen, sagt der Verein. Aber auch während der Saison sei ein Schnuppern immer freitags von 16 bis 19 Uhr möglich. Allen, die es schon immer mal versuchen wollten,...