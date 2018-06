Fotografie-Kursus am Wochenende

Peine Die Kreisvolkshochschule bietet ein Tages-Seminar zum Thema „Makro-, Stillleben und Table-Top-Fotografie“ mit Theorie und Praxis an. Das Seminar findet am Samstag, 9. Juni, ab 9.30 Uhr im Peiner Werkforum in der Stahlwerkstraße 2 statt.