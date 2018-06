Falscher Polizist am Telefon

Peine Die Polizei in Peine erhielt Montagabend mehrere Anrufe von älteren Bürger. Diese hatten von einer ihnen unbekannten Person einen Anruf erhalten. Der jeweilige Anrufer habe sich als Kriminalpolizei Peine gemeldet. Den Angerufenen wurde mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe Täter festgenommen und Personalpapiere aufgefunden wurden. Ziel dieser Gespräche war offenbar, die Bürger nach Geld oder Schmuck auszufragen. In keinem Fall wurde die Telefonnummer übermittelt.

Die Polizei weist daraufhin, dass solche Anrufe niemals von der Polizei erfolgen. Wenn Bürger Zweifel haben, sollten sie umgehend die Polizei verständigen.