Jagdhornbläser gehören zu den Besten

Hochklassige Klänge brachten die zwei Jagdhornbläser-Gruppen der Jägerschaft Peine in der Parkanlage des Jagdschlosses Springe zu Gehör – so erfolgreich, dass sie zu den „Top Ten“ in Niedersachsen gehören. Die Bläsergruppe Peine-Ost und das Bläserkorps Peine nahmen in Springe am Landeswettbewerb im...