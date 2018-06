Peine Das Freibad P 3 am Neustadtmühlendamm ist am Samstag, 16. Juni, geschlossen. Der Grund: Der Peiner Schwimmverein veranstaltet dort in langjähriger Tradition an dem Tag das Eulenschwimmfest mit überregionaler Beteiligung. Darauf weist Petra Kawaletz, Sprecherin der Stadtwerke, hin.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder