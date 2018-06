Fahrerflucht in Klein Ilsede – Polizei sucht Transporter

Bei einer Fahrerflucht in Klein Ilsede und einem Einbruchdiebstahl in Vechelde bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Mit zwei Verkehrsunfällen, einer Verkehrsunfallflucht und einem Einbruchdiebstahl hatte sich die Peiner Polizei in den vergangenen Tagen zu befassen.

Um die Mithilfe der Bevölkerung bittet die Polizei bei einer Fahrerflucht in Klein Ilsede: Am Donnerstag befuhr um 13.30 Uhr ein 40-jähriger Ilseder mit seinem Fahrrad den kombinierten Geh- und Radweg an der Breiten Straße (Bundesstraße 444) in Richtung Peine. An der Zufahrt der Tankstelle in Klein Ilsede fuhr ein Transporter laut Polizei so dicht vor dem Radfahrer auf das Tankstellengelände, dass der Radfahrer nur durch sehr starkes Abbremsen einen Zusammenstoß vermeiden konnte. Durch das Abbremsen stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich dabei am Arm. Der Transporter entfernte sich nach Darstellung der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilsede zu melden, Tel: (05172) 410930.

Aufgrund der Missachtung der Vorfahrtsregelung „rechts vor links“ ist es am Freitag um 9.35 Uhr auf der Gartenstraße in Vöhrum zu einem Verkehrsunfall gekommen. „Ein 49-jähriger Peiner missachtete mit seinem Auto an der Kreuzung Gartenstraße/ Backhausweg die Vorfahrt eines 36-Jährigen aus Ilsede“, berichtet die Polizei am Samstag. Der Ilseder sei mit seinem Auto auf dem Backhausweg unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoß der beiden PKWs wurde die 44-jährige Beifahrerin des Peiners leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro.

Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag um 3.30 Uhr auf der Bierstraße (Bundesstraße 1) in Groß Lafferde. Ein 22-Jähriger aus Groß Ilsede wollte mit seinem Auto von der Ludwig-Jahn-Straße (Bundesstraße 444) nach links in die Bierstraße einbiegen. „Dabei beschleunigte er vermutlich seinen Wagen zu stark – das Fahrzeug geriet außer Kontrolle und schleuderte quer gegen ein Haus auf der Bierstraße“, teilt die Polizei am Samstag mit. An dem Wohnhaus und an dem PKW entstand Sachschaden – die Höhe steht aber noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

In Vechelde drangen Unbekannte auf dem Sportgelände des Schulzentrums gewaltsam in einen Geräteabstellraum ein – ob etwas entwendet wurde, steht laut Polizei noch nicht abschließend fest. Die Tat muss sich am Donnerstag oder Freitag ereignet haben: Hinweise an die Polizei in Vechelde,Tel: (05302) 2225, oder in Peine, Tel: (05171) 9990.