Verfolgungsjagd – Dieb schlägt Opfer mit Teleskop-Schlagstock

Körperverletzungen, Diebstähle und Sachbeschädigungen – zu diesen Einsätzen musste die Peiner Polizei am Wochenende ausrücken.

Im Bereich des Echternplatzes in Peine kam es am Samstag gegen 7 Uhr laut Polizei zunächst zu einem Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete Bargeld aus der Hosentasche des Geschädigten, als dieser das Schloss seines Fahrrades öffnete. Als der Geschädigte den Täter verfolgen wollte, wurde er von dem Beschuldigten mit einem Teleskop-Schlagstock geschlagen. Der Täter, der sich des räuberischen Diebstahls und der Körperverletzung schuldig gemacht hat, flüchtete in unbekannte Richtung.

Am Samstag kam es um 3.49 Uhr im Anschluss an das Schützenfest in Essinghausen zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen: Dabei schlug ein 23-Jähriger nach Darstellung der Polizei einen 17-Jährigen mit der Faust in das Gesicht.

Ebenfalls zu einer Körperverletzung kam es am Sonntag um 0.59 Uhr in der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf. „Dort schlug ein Unbekannter dem stark alkoholisierten Opfer eine Bierflasche gegen den Kopf“, berichtet die Polizei am Sonntag. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Peine gebracht.

Im Festzelt des Oberger Schützenfestes kam es am Wochenende zum Diebstahl einer Handtasche: Diese hatte auf einem Tisch gelegen; in ihr befanden sich ein Mobiltelefon, Bargeld und diverse sonstige Gegenstände.

Ein Dieb hat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, ein Scheckheft aus einem PKW an der Hannoverschen Heerstraße in Peine-Telgte entwendet. Die Höhe des Schadens liegt bei 15 Euro. Ebenfalls an der Hannoverschen Heerstraße hat ein Unbekannter am Sonntag um 1.20 Uhr ein PKW beschädigt: Der linke Außenspiegel des PKW wurde beschädigt, es entstand Schaden von 200 Euro.

Am Sonntag um 2.50 Uhr wurde laut Polizei eine Anwohnerin in Peine durch Geräusche von splitterndem Glas wach. Sie bemerkte drei Jugendliche, die sich mit ihren Fahrrädern entfernten – die Polizei hat sie später gestellt. Die Sachbeschädigung an Solarleuchten wurde zugegeben. Es entstand ein Schaden von 50 Euro.