Unfall nach Überholmanöver in der Bortfelder Straße

Nach einem Überholmanöver ist in Bortfeld in der Borfelder Straße ein Verkehrsunfall passiert. Eine Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Wendeburg wollte in Höhe der Breslauer Straße den vor ihm fahrenden PKW überholen. Der Fahrer übersah dabei, dass die 47-...