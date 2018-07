Auf der A2 staute sich am Montagmorgen der Verkehr, ein LKW fuhr auf das Stauende auf. Foto: Peter Steffen / dpa

Peine Auf der Autobahn 2 ist es am Montagmorgen bei Peine zu einem Unfall während eines Staus gekommen.

Auf der Autobahn 2 ist am Montagmorgen ein LKW auf ein Stauende aufgefahren. Die Fahrbahn in Richtung Hannover ist aufgrund der Aufräumarbeiten zwischen Peine und Hämelerwald derzeit auf einen Fahrstreifen verengt, der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Zum genauen Unfallhergang, und ob Personen bei dem Unfall zu Schaden kamen, konnte die Polizei noch keine Angaben machen.