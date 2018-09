Der Lengeder Seilbahnberg wird 100 Jahre alt

Der Seilbahnberg in Lengede ist das Wahrzeichen in der Gemeinde. Schon von weitem ist er mit einer Höhe von 157 Metern erkennbar und die höchste Erhebung im Kreis Peine. In diesem Jahr wird der Seilbahnberg 100 Jahre alt, Anlass genug, um mit einigen Veranstaltungen den Geburtstag gebührend zu feiern. Den Auftakt machte jetzt im Lengeder Rathaus ein Lichtbildervortrag von Werner Cleve und Lutz Güntzel, beide von der Arbeitsgruppe...