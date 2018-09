Alle Zeichen auf Dindl beim Oktoberfest in Bodenstedt

Wer am vergangenen Samstagabend von Liedingen nach Bodenstedt fuhr, bemerkte schnell, dass dort eine Mordsgaudi stattfand. Noch weit bis hinter dem Ortseingang-Schild standen die parkenden Autos, denn etwa 1000 Gäste waren an diesem Abend in der Festhalle Kumpf zum Feiern, Trinken und Spaß haben.Zu...