Der Theaterkreis Bortfeld spielte am Wochenende sein neues Stück „Erasmus Montanus“ in den Peiner Festsälen. Aus den teilweise schwierigen Probenbedingungen brachte er ein wunderbares Spiel auf die Bühne, für das es großen Beifall gab. Ist die Erde eine Scheibe, ist sie eine Kugel, glauben wir an...