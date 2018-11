So oft kracht es im Peiner Land

Durchschnittlich mehr als jeder neunte KFZ-Halter im Kreis Peine hatte 2017 einen Schadensfall (11,2 Schäden pro 100 Kraftfahrzeuge). Das entspricht dem Bundesdurchschnitt, wobei in der Peiner Nachbarschaft – in Hannover wie in Gifhorn oder Salzgitter – die Schadenhäufigkeit höher war. Das ist dem...