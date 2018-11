Ihr Glaube wurde zur Triebfeder

. Eine Rückblende ins Jahr 1940. Helga Bialas wird geboren. In Hamburg, dort, wo der Zweite Weltkrieg Spuren hinterließ, in den Straßen, aber auch auf den Seelen der Menschen. Viele Bomben fielen auf die Stadt, „Hamburg war kaputt“, sagt die heute 78-jährige Vechelderin. Ihr Vater war gefallen, ihre Mutter musste arbeiten gehen, um die Kinder durchzubringen. Es ist die Zeit, in der Helga Bialas früh erwachsen wird – nein, werden...