Ilseder St.-Urban-Gospelchor feiert 25-jähriges Bestehen

Dass ein Jubiläumskonzert so beginnt, damit hatte wohl kaum jemand gerechnet: Denn anlässlich des 25-jährigen Bestehens des St.-Urban-Gospelchores Klein Ilsede stimmten nicht die 50 Sängerinnen und Sänger an zum Konzert in der St.-Jakobi-Kirche, sondern die Gäste. Denn die forderte Chorleiter Dr....