Unbekannte klauen zwei E-Bikes aus Geschäft in Peine

Die Polizei Peine ermittelt nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Peine (Symbolbild).

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in ein Fahrradgeschäft in Peine eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Demnach drangen die Einbrecher gegen 4.40 Uhr durch eine Schaufensterscheibe in das Geschäft in der Stederdorfer Straße ein. Sie entwendete zwei E-Bikes. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 7.000 Euro. eng