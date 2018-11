Peine Der Kulturring Peine hat kreisweit 13 Kooperationsschulen und bietet wieder eine Theater-Improvisations-Woche und das Mitwirken in einem Stück an.

Ziel: Schüler für Theater und Kultur in Peine begeistern

. Junge Menschen für Theater und allgemein Kultur begeistern – das ist das Anliegen des Kulturrings Peine: Deshalb ist der Kulturveranstalter Kooperationen mit Schulen eingegangen, deshalb nehmen Schulen Einfluss auf die Programmgestaltung im Stadttheater Festsäle und im Forum in Peine.

Zum Austausch getroffen hat sich der Kulturring mit Schulleitern und Lehrern: „Dabei geht es um die Abstimmung der Unterrichtsinhalte in den Jahrgangsstufen, damit wir sie beim Einkauf neuer Stücke berücksichtigen können“, beschreibt Britta Sytnik, stellvertretende Geschäftsführerin des Kulturrings: „Die kulturelle Bildung junger Menschen – sei es in Musik, Deutsch, Geschichte, Politik oder im Darstellenden Spiel – ist uns ein großes Anliegen.“ Zudem gehe es aber auch „um spannendes und gutes Theater ohne Bezug zum Lehrplan“. Weiteres Thema war die Klassenkasse, gefördert von der Augustin-Stiftung: Sie ermöglicht Schülern den Theaterbesuch, die sich das sonst finanziell nicht erlauben könnten.

Neu ist der Aufbau eines Theaterclubs für Schüler an jeder der 13 Kooperationsschulen aus Stadt und Landkreis: „Lehrer und Oberstufenschüler suchen sich dabei Theaterstücke aus dem Kulturring-Programm aus und erstellen eine Liste – sie wird schulintern veröffentlicht“, erklärt Britta Sytnik. Jeder Interessierte – auch außerhalb der Klassen – kann sich dort für einen Theaterbesuch eintragen. „Sie finden sich Kulturinteressierte zusammen und können alle Vorteile des Last-Minute-Scheckhefts sowie der Kooperationsschulvereinbarung nutzen, unter anderem auch Theaterführungen“, setzt die stellvertretende Geschäftsführerin hinzu.

Dank finanzieller Unterstützung der Erich-Mundstock-Stiftung bietet der Kulturring im nächsten Jahr eine Theater-Improvisations-Woche an: Im Juni 2019 geht es in einem Theaterstück für Schüler ab zwölf Jahren um Mobbing, Amoklauf und Gewalt an der Schule, anschließend gibt es einen einwöchigen Workshop. Grundschüler können im März 2019 aktiv im Theaterstück „Zwerg Nase“ mitwirken.

Im Herbst 2019 wird „Aus dem Nichts“ in den Peiner Festsälen gespielt: Dabei geht es um die NSU-Morde und deren schwierige juristische Aufarbeitung.