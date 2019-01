Fahrten unter Drogen- oder Alkoholeinfluss

In Vöhrum fuhr ein 33-Jähriger mit 1,29 Promille, in Edemissen stand ein 32-Jähriger am Steuer unter Drogeneinfluss. Die Polizei stoppte beide Fahrten.

Peine. In Edemissen und Vöhrum musste die Polizei in den vergangenen Tagen durchgreifen und Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Die Polizei Peine berichtet von zwei Einsätzen wegen Autofahrern, die nicht am Lenkrad sitzen durften.

In Vöhrum sei am Samstag gegen 1.42 Uhr ein 33 Jahre alter Peiner in der Gartenstraße betrunken mit seinem VW Transporter unterwegs gewesen. „Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen vorläufigen Wert von 1,29 Promille Atemalkoholkonzentration“, so die Polizei. Daraufhin sei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt worden, ebenso erwartet den Mann ein Strafverfahren.

In Edemissen habe es bereits am Freitag gegen 13 Uhr auf der Peiner Straße eine Fahrt unter Drogeneinfluss gegeben. Hier kontrollierte die Polizei einen 32 Jahre alten Peiner in seinem VW T4. „Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.“ Gegen sei ein Verkehrsordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen worden.