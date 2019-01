Peiner fährt betrunken Fahrrad – und stürzt vor Polizeiauto

Peine. Beamte waren am Mittwoch auf der Vöhrumer Straße in Peine unterwegs, als der Radfahrer plötzlich vor dem Auto hinfällt. Er fuhr mit 2,1 Promille.

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Peine von seinem Fahrrad gestürzt – direkt vor ein Polizeiauto. Wie die Polizei mitteilt, war ein Streifenwagen gegen 18.45 Uhr auf der Vöhrumer Straße in Peine unterwegs. In Höhe der Straße „Schlossbleiche“ überquerte der Radfahrer eine Ampel und stürzte dabei unmittelbar vor den Streifenwagen.

Mit 2,1 Promille unterwegs

Nachdem die Beamten dem 46-jährigen Peiner aufgeholfen hatten, stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Dem Peiner wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. pop