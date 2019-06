158 starten in Edemissen bei „Run & Fun“ für Laura

Respekt! 158 Läufer drehten am Samstag insgesamt 2955 Runden beim zweiten „Run & Fun“ Spendenlauf von Team Laura, gegen Mukoviszidose, auf der Sportanlage in Edemissen. Trotz sengender Hitze gingen die Läufer an den Start, damit Geld in die Kasse zur Erforschung der Erbkrankheit kommt. Lauras Eltern Nancy und Björn Breitschädel waren überwältigt von den vielen Besuchern, die über den Tag verteilt kamen und die Spendenbox...