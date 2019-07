In Peine ließ eine ältere Frau zwei Männer in ihre Wohnung. Die stahlen ihr Schmuck und auch Bargeld.

87-Jährige ließ Diebe in ihre Wohnung in Peine

Die Polizei Peine teilte mit, dass sich am Freitag gegen 10 Uhr zwei männliche Personen unter einem Vorwand Zutritt in das Haus einer 87-jährigen aus Peine verschafft hätten. „Während einer der beiden Täter die Seniorin ablenkte, durchsuchte der andere Mann die weiteren Räumlichkeiten des Hauses nach Wertgegenständen“, so die Polizei. Es sei Schmuck und Bargeld entwendet worden. Die Täter hätten den Tatort unerkannt verlassen können.