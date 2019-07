Abbensen. Der 26-Jährige ist laut Polizei so aggressiv, dass sie ihn in Gewahrsam nimmt, um weitere Gewalt zu vermeiden.

Mann in Abbensen schlägt Frau – und verbringt Nacht in Zelle

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau kam es am Samstagabend gegen 22 Uhr in Abbensen. Laut Polizei wurde die 32-jährige Frau mehrfach von dem 26-Jährigen geschlagen. Da der Mann sich äußerst aggressiv verhalten habe und eine weitere Auseinandersetzung nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und er musste die Nacht in der Polizeizelle verbringen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.