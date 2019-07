Kunstwerke zur Sanierung des Pfarrhauses Handorf

Am vergangenen Sonntag fand eine Ausstellung der „Dienstagsmaler“ im Pfarrgarten Handorf statt. Seit Oktober 2018 gibt es den Malkurs und nur ein paar Monate später, im April 2019 hat die Gruppe zum ersten Mal ihre Bilder im Pfarrhaus ausgestellt. An diesem Sonntag kamen die „Dienstagsmaler“ zusammen, um zu zeigen, was sie in den letzten Monaten geschaffen haben und um Geld für das Pfarrhaus zu sammeln. „Das Pfarrhaus muss dringend saniert werden und deswegen haben wir beschlossen, das zu unterstützen.“ Kunsttherapeutin und Kursleiterin Koblitz versteigerte eines ihrer Bilder – der Erlös geht an die Kirche. Im Pfarrhaus der Gemeinde treffen sich jeden Dienstag um 19:00 Uhr die „Dienstagsmaler“. Der idyllische Garten inspiriert den Malkurs zu ihren Werken.„Wir arbeiten mit allen Techniken – Acryl, Öl, oder auch Pastellfarben. Es ist sehr schön und spannend zu sehen, was daraus entsteht“, freut sich Katja Koblitz. Für die Zukunft ist aber noch mehr geplant „Es ist angedacht, einen Schulterschluss mit dem NABU einzugehen und den Garten zu einem Gemeinschaftsgarten umzufunktionieren. Damit es lebendiger und fröhlicher wird und damit Kinder und Jugendliche den Garten mitgestalten können.“ Geplant sei es, einen Gemeinschaftsgarten, Kräutergarten, Gemüsegarten und/oder Obstgarten zu gestalten.

„Wir würden den Garten zusätzlich als Malfläche nutzen, um unter freiem Himmel malen zu können.“ erklärt Koblitz abschließend.