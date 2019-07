Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Stoppelfeldbrand bei Edemissen ausrücken.

Edemissen. Die Feuerwehr konnte am Mittwochabend verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Waldstück übergriff.

Brennende Strohpresse setzt Stoppelfeld bei Edemissen in Brand

Die Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Brand einer Strohpresse an der Landesstraße 320 zwischen Edemissen und Oedesse ausgerückt. Laut Polizeiangaben hat die brennende Strohpresse bereits Teile des Stoppelfeldes in Brand gesetzt.

Das Feuer drohte auf das angrenzende Waldstück überzugreifen, was die Feuerwehr aber verhindern konnte. Die L 320 musste während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Sachschaden: etwa 10.000 Euro. red