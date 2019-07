Chaos nach Ausparken: 87-Jähriger Peiner schwer verletzt

Peine. Ein 87-Jähriger wollte auf einem Supermarktparkplatz ausparken – am Ende kam er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 87-Jähriger hat am Freitag um 12.45 Uhr an der Ecke Schäferstraße, Ecke Woltorfer Straße, in Peine die Kontrolle über sein Auto verloren und sich schwer verletzt.

Zweites geparktes Auto stark beschädigt

Als der Peiner rückwärts aus seinem Parkbucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes fahren wollte, gab er Vollgas und prallte dabei gegen einen geparkten VW-Tiguan, der dadurch erheblich beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilt. Der 87-Jährige legte daraufhin den Vorwärtsgang ein und fuhr laut Polizei mit Vollgas über eine Begrenzungshecke auf einen angrenzenden Geh- und Radweg.

Fahrt endet an Grundstücksmauer

Hier überfuhr er zunächst einen Stromkasten und ein Verkehrszeichen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Anschließend überfuhr er die Woltorfer Straße und prallte schließlich gegen eine Grundstücksmauer.

20.000 Euro Schaden.

Der Peiner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.