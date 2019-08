Täter zündet am Bahnhof Peine Fahrradtasche an

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend um 21.05 Uhr auf dem nördlichen Fahrradparkplatz des Bahnhofes Peine eine Fahrradtasche offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt und den Brandverlauf noch beobachtet. Das teilt die Polizei mit. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei in Peine, (05171) 9990.